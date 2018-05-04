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04.05.2018

В Иркутске спортсмены сдвинули с места «КАМАЗ»

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске спортсмены во время ежегодной выставки «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника 2018» сдвинули с места КАМАЗ-5490 NEO. Об этом сообщает пресс-служба производителя машин.

Грузовики силачи передвигали во время турнира по силовому экстриму «Богатырь Байкала».

Компания «КАМАЗ» на выставке презентовала три современные модели из широкого спектра продукции самосвал КАМАЗ-6580, седельные тягачи КАМАЗ-5490 и КАМАЗ-65806. Особый интерес у посетителей вызвал самосвал, широко использующийся в строительстве для перевозки сыпучих грузов. Преимуществом модели является увеличенная грузоподъёмность до 25,4 тонн, что обеспечивается применением 9-тонных передних осей и 16-тонных задних мостов.

Кроме того, гостей выставки заинтересовал тяжёлый седельный тягач КАМАЗ-65806, способный буксировать полуприцепы полной массой до 64 тонн, при этом полная масса автопоезда может достигать 74 тонн.

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