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19.05.2018

В Иркутске стартовал футбольный турнир на призы Андрея Ещенко

Иркутск, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Футбольный турнир на призы известного футболиста Андрея Ещенко «Большие звезды светят малым» стартовал на стадионе ИРНИТУ 18 мая. В открытии принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Участие в нем принимают 16 детских команд из спортивных школ и частных футбольных клубов Иркутской области и Забайкальского края.

После торжественного открытия состоялся выставочный матч, в котором команда Андрея Ещенко со счетом 5:2 выиграла у команды начинающих футболистов иркутского «Зенита» 2001 года рождения. В составе команды Андрея Ещенко играл мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Он забил один гол во втором тайме игры.

На стадионе ИРНИТУ 20 мая в 11:00 пройдёт церемония закрытия турнира и награждение победителей.

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