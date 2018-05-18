В Иркутске во время забега «Спорт во благо» собрали помощь для особенных детей

Иркутск, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Юность 19 мая состоялся благотворительный пробег «Спорт во благо», в котором приняли участие более полутысячи человек. Все средства, собранные на мероприятии, будут перечислены на программы ранней помощи для детей с синдромом Дауна. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Участников акции поприветствовали мэр Иркутска Дмитрий Бердников, чемпион России по футболу сезона 2016-2017 в составе ПФК «Спартак» Андрей Ещенко, чемпион мира по боксу Андрей Гоголев.

Мероприятие проводится в городе уже четвертый раз и посвящается сбору средств на развитие программ ранней помощи детям с синдромом Дауна. Благотворительный пробег организует Иркутская областная общественная организация родителей детей с ограниченными возможностями «Радуга» при поддержке администрации города.

Программа «Спорт во благо» действует уже более 10 лет и сегодня является всероссийской. К ней подключились десятки регионов страны, где работают некоммерческие организации, поддерживающие людей с синдромом Дауна: Иркутск, Екатеринбург, Уфа, Барнаул, Омск, Рязань, Махачкала и другие. За годы работы программы «Спорт во благо» ее участниками стали десятки тысяч человек, сотни компаний и организаций. Проект «Спорт во благо» – лауреат первой премии «Спортивная Россия-2014» и лауреат ежегодной премии «Компания года 2015». Мероприятия проекта входят в список самых известных спортивных благотворительных событий страны.

В Иркутске легкоатлетический забег «Спорт во благо» проходил трижды: в 2015, 2016 и в 2017 годах. Благодаря трем пробегам собрано более 430 тыс. рублей. На эти средства проведено более 2000 занятий с коррекционными специалистами.

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