В Иркутске завершено строительство ФОКа с плавательным бассейном

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на бульваре Рябикова.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, готовность объекта проверил мэр города Дмитрий Бердников.

– Новый ФОК – самый большой муниципальный спортивный комплекс в Иркутске . Жители микрорайона Синюшина гора с нетерпением ждут его открытия, – отметил глава города. – Наша цель – создать комфортные условия в каждом районе города, в том числе, для занятий спортом. В следующем году мы продолжим плановую работу по возведению спортивных объектов. Уже идет проектирование крытого тренировочного катка с искусственным льдом в микрорайоне Университетский и ФОКа на 20-м Советском переулке в Ново-Ленино. Также в планах – возведение ФОКов в предместье Радищева, микрорайонах Топкинский и Лесной, ледовой арены по ул. Ленская.

На первом этаже построенного ФОКа расположены универсальный спортивный зал, зал настольного тенниса, бассейн. Размер чаши плавательного бассейна составляет 25 метров. На втором этаже размещены трибуны универсального зала и бассейна, тренировочный зал хореографии, зона отдыха с зимним садом, тренировочный зал единоборств. В подвальном помещении будет оборудован тренажерный зал, тренировочный зал аэробики. В спортивном комплексе сделаны раздевалки, душевые комнаты, предусмотрены все условия для маломобильных групп населения. Всего в смену физкультурно-оздоровительный комплекс сможет принимать 192 человека.

В помещении и по периметру ФОКа установлено видеонаблюдение, на территории предусмотрена автомобильная стоянка, весной будет проведено благоустройство, озеленение и установка малых архитектурных форм. Спортивный комплекс построили за полтора года. Общая сумма финансирования составила свыше 270-ти млн рублей. Открытие ФОКа запланировано в январе.

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