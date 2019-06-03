В Иркутске завершился городской этап военно-спортивной игры «Зарница»

Иркутск, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На плацу центра «Патриот» состоялись финальные состязания городской военно-спортивной игры «Зарница» Юнармейского движения среди учащихся общеобразовательных учреждений Иркутска.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, участников игры поприветствовал мэр областного центра Дмитрий Бердников:

– Вы уже прошли немало испытаний, проверили себя на прочность. Доказали, что являетесь лучшими из лучших. Вы дошли до финала нашей городской «Зарницы». И поэтому каждый из вас может с полным правом называться победителем, – отметил мэр Иркутска. – «Зарница» – это не просто состязания. Это воспитание истинного патриотизма, высоких нравственных принципов. Из таких, как вы, вырастают настоящие защитники Отечества – сильные, честные, надежные, отважные, готовые прийти на помощь.

Отборочные окружные этапы соревнований прошли в начале мая. В них приняли участие около 600 человек. В финале за победу боролись 11 команд. Это около ста школьников. Победителем городской военно-спортивной игры «Зарница» стала команда школы №14. На втором месте – команда центра «Патриот». Третье место завоевала команда школы №20. Победители будут представлять город Иркутск на областном этапе соревнований.

Финал городской военно-спортивной игры «Зарница» проходил в городском центре «Патриот», который объединил все военно-патриотические движения Иркутска. В этом году министерство обороны России поддержало инициативу Дмитрия Бердникова о передаче образцов вооружения и военной техники. Таким образом, муниципальный центр «Патриот» станет филиалом Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации, а на территории учреждения появится настоящий музей под открытым небом.