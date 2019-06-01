В Иркутске завершился турнир по футболу на призы Андрея Ещенко «Большие звезды светят малым»

Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках программы Детской футбольной лиги России в Иркутске при поддержке администрации города состоялся детский турнир по футболу на призы Андрея Ещенко «Большие звезды светят малым».

С 29 по 31 мая 18 детских команд боролись за победу, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. В пятницу на стадионе спортивного комплекса «Локомотив» состоялись финальные игры. В церемонии награждения детского турнира приняли участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников и игрок футбольного клуба «Спартак», чемпион России по футболу 2017 года Андрей Ещенко.

– В этом году мы проводим детский турнир по футболу «Большие звезды светят малым» уже в пятый раз. За это время сотни ребят из Иркутской области познакомились с нашим российским чемпионом, настоящей звездой мирового футбола – Андреем Ещенко. Спортивная карьера нашего земляка – прекрасный пример той самой целеустремленности, воле к победе, любви к спорту, которые позволяют достичь любых высот, – отметил глава города. – У нас действительно уникальный город в плане развития и поддержки молодежного и детского спорта! В 35-ти детских садах Иркутска работает «Центр обучения футболу», ежегодно проводятся соревнования среди дворовых команд.

– Я очень горд, что с каждым годом в турнире принимают участие все больше детей. Хочу сказать, чтобы вы обязательно занимались спортом! И, может быть, кто-то из вас в будущем будет также проводить в своем родном городе турниры для маленьких футболистов. Большое спасибо всем участникам, родителям и организаторам этих соревнований! – обратился к собравшимся Андрей Ещенко.

Победителем турнира стала команда «Зенит-Мастер» (Иркутск), серебряные награды достались команде «Сибиряк» (Братск), бронзовые – у команды «Спартак» (Иркутск).

В этот же день в рамках программы закрытия турнира состоялся матч поколений. Команда ветеранов иркутского футбола сыграла с командой Андрея Ещенко, в которую вошел практически полный состав выпуска футбольной школы иркутского «Зенита» 1984 года рождения. За команду именитого земляка сыграл мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.

Организаторы соревнований – Андрей Ещенко совместно с управлением по физической культуре и спорту администрации Иркутска.