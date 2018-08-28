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29.08.2018

В иркутском Первомайском закрыли летний сезон дворового футбола

Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Летний футбольный сезон закрыли в иркутском микрорайоне Первомайский. Почти 50 юных футболистов в составе пяти команд встретились на корте школы №6. За победу спорили как любительские объединения, так и начинающие спортсмены из «Байкал-Энергии», сообщает пресс-служба думы Иркутска.

Спортивная площадка работает в микрорайоне круглый год. Здесь с подростками уже четыре года бесплатно занимается профессиональный тренер. Летом играют в футбол, зимой открыта секция хоккея с мячом. К физической активности детей Первомайского привлекает депутат гордумы Василий Донских.

– Все ребята микрорайона могут прийти и заниматься хоккеем с мячом. Спортивная подготовка неважна, берем всех желающих. За последние четыре года многие подростки уже перешли после этого на стадион «Рекорд», где занимаются на более высоком уровне, – подчеркнул депутат.

Тренер юношеской команды «Байкал-Энергия» Константин Савченко уверен: благодаря этому многие дети открывают в себе талант и интерес к спорту, и у каждого есть шанс быть замеченным тренером и попасть в команду мастеров, а затем, если повезет, и в сборную России.

С наступлением холодов на корте зальют каток. Уже обновили инвентарь – в честь закрытия летнего сезона юным хоккеистам подарили клюшки.

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