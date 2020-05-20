В иркутском предместье Рабочее проверили спортивные площадки

Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В предместье Рабочее в Иркутске прошёл мониторинг действующих и потенциальных спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Депутат думы Иркутска, член Иркутского регионального политического совета партии «Единая Россия» Алексей Распутин вместе со специалистами администрации города объехал спортивные площадки округа и территории, где их в перспективе можно установить. Спортивные объекты, площадки, тренажерные комплексы – один из самых популярных вопросов, с которым обращаются жители в приёмную депутата Алексея Распутина.

– В ходе работы оценили состояние площадок, зафиксировали, какие восстановительные работы необходимо провести. Запланировали доукомплектацию, замену форм. На новой спортивной площадке, к примеру, по адресу: улица Сарафановская, 79/2 высокого ограждения недостаточно, мяч постоянно перелетает и достает до близлежащих домов – по этому адресу запланировано дополнительное ограждение, – рассказал Алексей Распутин.

Мониторинг территорий поможет запланировать текущую работу депутата и составить план на перспективу.