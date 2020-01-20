В Иркутском районе при поддержке «Единой России» прошел турнир по настольному теннису и дартсу

Иркутский район, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Соревнования по настольному теннису и дартсу прошли 19 января в Иркутском районе. Организаторами спортивных состязаний выступили МКУК «Централизованная клубная система Ревякинского МО» совместно с Иркутским районным отделением партии «Единая Россия». Участниками соревнований стали 15 спортсменов в возрасте от 9 до 55 лет.

Как сообщает пресс-служба партии, в состязаниях по настольному теннису места распределились следующим образом: 1 место занял Роман Коптик, 2 место – Евгений Наумов, 3 место – Иван Королев. В соревнованиях по дартсу победу одержал Михаил Галков, 2 и 3 места забрали Артем Никитин и Иван Королев.

Призерам соревнований организаторы вручили медали и сувенирную продукцию от партии «Единая Россия», а также благодарственные письма за подписью секретаря Иркутского районного отделения партии Леонида Фролова.

Организатор соревнований, член ревякинского первичного партии отделения партии «Единая Россия» Надежда Мамеева отметила, что проведение соревнований в разных видах спорта является доброй традицией для жителей района.

– Мы ежегодно во всем районе проводим спортивные состязания в различных видах спорта. Выражаем благодарность всем участникам соревнований и поздравляем первых победителей. Завтра соревнования продолжатся. Ребята примут участие в шашках и шахматах, – рассказала Надежда Мамеева.