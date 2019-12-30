В Иркутской области 14 спортсменов получили звания от Минспорта России

Иркутская область, 2.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта Российской Федерации присвоило спортивное звание «Мастер спорта России» 12 спортсменам Иркутской области. Ещё двое стали заслуженными мастерами спорта. Об этом сообщает пресс-служба профильного регионального министерства.

Мастерами спорта России по легкой атлетике стали Кристина Байкова и Михаил Шмыков. Кристина Байкова выполнила норматив в беге на 400 метров на чемпионате России в Чебоксарах. Спортсменка занимается в областной Школе высшего спортивного мастерства у тренеров Альберта Потапова и Юлии Сушкевич. Михаил Шмыков занял второе место в прыжках с шестом на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет в Саранске. Его тренерами являются Андрей Блохин и Татьяна Третьякова.

Мастерами спорта России по пауэрлифтингу стали Александра Афанасьева, Екатерина Крук и Дмитрий Тарабанов. Александра Афанасьева из Зимы успешно выступила на Кубке России по пауэрлифтингу в классическом троеборье в весовой категории 57 кг в Бердске. Она тренируется у Валерия Володько и Ирины Киргизовой. Екатерина Крук из Бирюсинска также выполнила норматив на Кубке России по пауэрлифтингу в классическом троеборье в весовой категории 47 кг. Она занимается под руководством Юрия Крука. Дмитрий Тарабанов успешно выступил на чемпионате Сибирского федерального округа по пауэрлифтингу в классическом троеборье в весовой категории 74 кг в Бердске. Его тренером является Иван Жидков.

Спортивное звание «Мастер спорта России» по подводному спорту присвоено Дмитрию Соколову. Иркутский спортсмен завоевал серебряную медаль на чемпионате России по подводному спорту в дисциплине «динамическое апноэ» (плавание с задержкой дыхания) в Санкт-Петербурге.

Мастерами спорта России по художественной гимнастике стали Софья Бабич, Софья Балакирева, Вероника Казаева, Кристина Лебедева, Екатерина Мотошкина и Елизавета Сазонова. Спортсменки успешно выступили на чемпионате России по художественной гимнастике в групповых упражнениях в Казани.

Сергей Гайшинец стал Заслуженным мастером спорта России по пауэрлифтингу. Он победил на чемпионатах Европы в 2015, 2016, 2017 годах, занял второе место на чемпионатах мира в 2014, 2015, 2017 и 2018 годах. Сергей является чемпионом России по пауэрлифтингу 2015, 2016, 2017 и 2018 годов. Спортсмен занимается у Александра Деханова в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спарта».

Артём Черноусов стал Заслуженным мастером спорта России по пулевой стрельбе. Спортсмен завоевал золотую и серебряную медали на чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия в Венгрии. Он стал обладателем золотой, серебряной и бронзовой медалей на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе в Корее. Артём тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко у Заслуженного тренера России Галины Корзун.