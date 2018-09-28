В Иркутской области к 2024 году планируют привлечь к спорту половину населения

Иркутская область, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к 2024 году планируется до 50% увеличить долю жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Сейчас в регионе только 25,5% населения занимаются физкультурой и спортом. Это на 9,4% ниже, чем в целом по Сибирскому федеральному округу и на 11,3% ниже уровня показателя в Российской Федерации.

При этом в Иркутской области в год проводится более 140 массовых физкультурных мероприятия среди детей, молодежи, жителей сельских территорий, населения, занятого в экономике, инвалидов и лиц пожилого возраста.

При формировании пятилетнего плана развития физической культуры и массового спорта в Приангарье министерство спорта Иркутской области предлагает реализацию трех основных направлений. Это «Физкультура и спорт – образ жизни», «Активное долголетие» и «Физкультура и спорт баз границ».

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