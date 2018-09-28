ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Спорт
28.09.2018

В Иркутской области к 2024 году планируют привлечь к спорту половину населения

Иркутская область, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к 2024 году планируется до 50% увеличить долю жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Сейчас в регионе только 25,5% населения занимаются физкультурой и спортом. Это на 9,4% ниже, чем в целом по Сибирскому федеральному округу и на 11,3% ниже уровня показателя в Российской Федерации.

При этом в Иркутской области в год проводится более 140 массовых физкультурных мероприятия среди детей, молодежи, жителей сельских территорий, населения, занятого в экономике, инвалидов и лиц пожилого возраста.

При формировании пятилетнего плана развития физической культуры и массового спорта в Приангарье министерство спорта Иркутской области предлагает реализацию трех основных направлений. Это «Физкультура и спорт – образ жизни», «Активное долголетие» и «Физкультура и спорт баз границ».

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram

История великой гимнастки Оксаны Костиной

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске