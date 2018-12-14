В Иркутской области наградили лучших спортсменов 2018 года

Иркутская область, 15.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В правительстве Иркутской области состоялась торжественная церемония награждения за лучшие достижения в сфере физической культуры и спорта в Приангарье в 2018 году. Победителей в различных номинациях от имени губернатора Иркутской области поздравил и наградил министр спорта региона Илья Резник, сообщает пресс-служба главы области.

Лучшим спортсменом Иркутской области 2018 года по олимпийским видам спорта признан победитель и призер чемпионата мира по пулевой стрельбе Артем Черноусов. Лучшим тренером Иркутской области по олимпийским видам спорта стала Галина Корзун.

Лучшим спортсменом Иркутской области 2018 года по неолимпийским видам спорта стала победительница чемпионата мира по спортивной аэробике Анастасия Дегтярева. Лучший тренер Иркутской области по неолимпийским видам спорта – Ольга Демиденко.

В номинации «Открытие года-2018» среди команд победу одержала сборная Иркутской области по керлингу, занявшая первые места на первенстве России – и среди юношей до 19 лет, и среди девушек до 19 лет (тренер команды – Анна Трухина). В номинации «Открытие года-2018» победил обладатель золотой медали первенства мира по прыжкам на батуте Борис Егоров. Его тренер Сергей Баранников отмечен благодарственным письмом министерства спорта области.

Лучшей командой была признана женская команда спортивной школы «Рекорд», выигравшая Кубок мира по хоккею с мячом в 2018 году.

Лучшей региональной спортивной федерацией стала общественная организация «Федерация хоккея с мячом Иркутской области». Также благодарственными письмами министерства спорта области за наилучшие успехи в развитии вида спорта на территории Приангарья были отмечены Иркутская областная федерация бокса, Иркутская областная федерация дзюдо и Федерация пауэрлифтинга Иркутской области.

Лучшими спортсменами Иркутской области 2018 года по адаптивным видам спорта в номинации «Сильные духом» стали двукратная чемпионка России по пауэрлифтингу Светлана Ахметова (спорт слепых), чемпион России по легкой атлетике в беге на 60 метров с барьерами, серебряный призер чемпионата Европы Максим Куликов (спорт глухих), победительница и призер чемпионата России по легкой атлетике Дарья Иванова (ПОДА), победитель Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады по пауэрлифтингу Егор Митюков.

Лучшими тренерами Иркутской области 2018 года по адаптивным видам спорта признаны Дмитрий Щербак, Сергей Ананьев, Александр Зайцев, Анна Юшина.

Благодарственные письма министерства спорта Иркутской области за вклад в развитие физической культуры и студенческого спорта на территории Иркутской области получили Иркутский национальный исследовательский технический университет и Государственное училище (колледж) олимпийского резерва города Иркутска.

В номинации «Лучшая спортивная организация Иркутской области» победу одержало Иркутское региональное отделение общественно–государственного объединения «Всероссийское физкультурно–спортивное общество «Динамо».

За работу в сфере физической культуры и спорта в 2018 году среди муниципальных образований были отмечены Ангарский городской округ, Иркутск, Саянск, Свирск, Черемхово, Слюдянский, Иркутский, Заларинский, Эхирит–Булагатский, Ольхонский, Нукутский и Осинский районы.

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: