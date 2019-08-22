В Иркутской области потратят 98,9 миллиона рублей на покупку спортинвентаря

Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области потратят 98,9 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов на покупку инвентаря для спортивных учреждений области. Деньги направлены в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Как сообщает пресс-служба губернатора, оборудование уже поступает в учреждения.

– Областными спортивными школами и Училищем олимпийского резерва закупается именно то оборудование, которое нужно для тренировочного процесса и подготовки спортивного резерва. Предварительно были сформированы заявки от учреждений с учетом пожеланий тренеров на приобретение необходимого оборудования и инвентаря для разных видов спорта, – рассказал заместитель министра спорта региона Павел Богатырев.

Оборудование для общефизической и специальной физической подготовки спортсменов закупается для следующих видов спорта: дзюдо, футбол, художественная гимнастика, конькобежный спорт, бобслей, санный спорт, легкая атлетика, велоспорт-шоссе, тхэквондо, тяжелая атлетика и другие.

– Учреждения также получают средства на командирование спортсменов, на аренду спортивных объектов. Все эти меры значительно повысят качество подготовки и в дальнейшем должны повлиять на улучшение результатов наших спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях, – подчеркнул Павел Богатырев.