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12.09.2018

В Иркутской области возобновили проведение Спартакиады северных территорий

Иркутская область, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Чемпион» с 14 по 16 сентября пройдет Спартакиада северных территорий Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, предварительные заявки на участие поступили от семи команд из Братска, Усть-Илимска, Киренска, Усть-Кута, Усть-Илимского, Братского и Нижнеилимского районов. Об этом сообщил министр спорта Приангарья Илья Резник.

– Одним из приоритетных направлений работы министерства является развитие массового спорта, поэтому министерством спорта области было принято решение с 2018 года возобновить проведение Спартакиады северных территорий, которая в последний раз состоялась примерно десять лет назад. Основная цель спартакиады – способствовать развитию физической культуры и спорта в северных муниципальных образованиях области. Зачастую из-за отдаленности северных территории не все муниципалитеты могут направить свою команду для участия в областных спортивных мероприятиях в Иркутск или Ангарск, – отметил Илья Резник.

В программу Спартакиады северных территорий Иркутской области вошли следующие виды спорта: мини-футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, комбинированная эстафета, а также соревнования спортивных семей. Соревнования спортивных семей включают в себя дартс, легкоатлетическую эстафету, настольный теннис и шашки. Состязания спартакиады проводятся в личном, командном и общекомандном первенствах.

Организатором мероприятия выступает министерство спорта Иркутской области при поддержке администрации Братского района. По итогам соревнований победители и призеры награждаются медалями и грамотами, командам, занявшим призовые места, также вручаются кубки.

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