В мае 2020 года иркутян приглашают поучаствовать во всероссийском полумарафоне «ЗаБег»

Иркутск, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Во всех субъектах РФ, в том числе в Приангарье, 31 мая 2020 года пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег» с синхронным стартом. В 9:00 по московскому времени на старт выйдут 150 тысяч участников. Как сообщают организаторы, традиционно маршруты полумарафона проходят по центральным улицам, самым живописным набережным и историческим местам города. Так, например, в Санкт-Петербурге трасса пролегает через Дворцовую Набережную мимо Эрмитажа и Петропавловской крепости, во Владивостоке маршрут проходит по острову Русский через знаменитый Русский мост, а в Москве – по столичным набережным мимо Кремля и храма Христа Спасителя. Одной из особенностей проекта традиционно станет соревнование за звание «Беговой столицы» России. В 2017 и 2018 году ею признавалась Казань, в 2019 году этого почетного звания был удостоен Владивосток. Беговая столица России определяется по трем критериям отбора: среднему показателю дистанции, преодоленной всеми участниками города, соотношению участников «ЗаБега» к общему населению города, средней скорости бега участников. СПРАВКА: Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах Российской Федерации. В 2018 году в синхронном забеге приняли участие 15 городов, в 2019 году – 19. А в 2020 году впервые синхронный старт будет дан во всех субъектах Российской Федерации.

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