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02.01.2019

В Минспорта Иркутской области объяснили причины роспуска БК «Иркут»

Иркутск, 2.01.19 (ИА «Телеинформ»), - БК «Иркут» пришлось распустить, поскольку для клуба не нашли титульного спонсора. Об этом в своём обращении к болельщикам на сайте Минспорта Иркутской области заявил глава ведомства Илья Резник.

– Вынужден сообщить, что из-за финансовых трудностей прекращает свое существование баскетбольный клуб «Иркут». Министерство спорта Иркутской области делало все возможное для стабилизации финансовой ситуации в клубе, но не удалось найти титульного спонсора для команды. Приношу свои извинения всем болельщикам БК «Иркут» и любителям баскетбола, – отметил Илья Резник.

Министр назвал сложившуюся ситуацию большой потерей для иркутского спорта.

Напомним, о роспуске «Иркута» стало известно перед Новым годом.

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