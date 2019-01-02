|Спорт
|02.01.2019
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В Минспорта Иркутской области объяснили причины роспуска БК «Иркут»
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Иркутск, 2.01.19 (ИА «Телеинформ»), - БК «Иркут» пришлось распустить, поскольку для клуба не нашли титульного спонсора. Об этом в своём обращении к болельщикам на сайте Минспорта Иркутской области заявил глава ведомства Илья Резник.
– Вынужден сообщить, что из-за финансовых трудностей прекращает свое существование баскетбольный клуб «Иркут». Министерство спорта Иркутской области делало все возможное для стабилизации финансовой ситуации в клубе, но не удалось найти титульного спонсора для команды. Приношу свои извинения всем болельщикам БК «Иркут» и любителям баскетбола, – отметил Илья Резник.
Министр назвал сложившуюся ситуацию большой потерей для иркутского спорта.
Напомним, о роспуске «Иркута» стало известно перед Новым годом.
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