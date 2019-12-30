В начале февраля в Ангарске организуют День зимних видов спорта

Иркутская область, Ангарск, 5.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В муниципальных образованиях Иркутской области 8-9 февраля 2020 года пройдет День зимних видов спорта, посвященный шестой годовщине проведения 22-х Олимпийских зимних игр и 11-х Паралимпийских зимних игр в Сочи. Основной площадкой в Приангарье станет Ангарск.

– Ежегодно в Дне зимних видов спорта в Иркутской области принимают участие не менее шести тысяч человек. В рамках этого спортивного мероприятия организовываются лыжные гонки, соревнования по конькобежному спорту, биатлону, хоккею с шайбой и мячом и другим видам спорта, катание на коньках и на санках, проводятся спортивные эстафеты, зимние забавы. В прошлом году к состязаниям Дня зимних видов спорта присоединились более восьми тысяч человек, – рассказала директор ресурсно-методического центра развития физической культуры и спорта Иркутской области Наталья Кривошеева.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, мероприятие проводится с целью укрепления здоровья, физического развития и повышения уровня физической подготовленности граждан России, информирования населения о необходимости и пользе занятий физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни.

Наталья Кривошеева отметила, что традиционно к этому общероссийскому мероприятию присоединяются северные районы области, районы Усть-Ордынского Бурятского округа. В настоящее время муниципальные образования и спортивные учреждения области формируют свои предложения.

Участники спортивных мероприятий будут награждены памятными дипломами и медалями Олимпийского комитета России.