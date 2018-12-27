В новогодние каникулы жителей Приангарья ждут соревнования в рамках Декады спорта и здоровья

Иркутская область, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В муниципальных образованиях Иркутской области в дни новогодних каникул пройдут физкультурные и спортивно-массовые мероприятия в рамках ежегодной традиционной Декады спорта и здоровья.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, основная цель декады – приобщение население к активному отдыху в праздничные дни, пропаганда здорового образа жизни и повышение социальной активности граждан. В ее рамках предусмотрены разнообразные соревнования и турниры, семейные эстафеты, веселые старты и спортивные акции. Мероприятия рассчитаны на разных участников, при этом особое внимание уделено детям и молодежи.

В основном, в муниципальных образованиях Иркутской области пройдут турниры по игровым видам спорта: волейболу, баскетболу, мини-футболу, хоккею с мячом и другим. Так, в рамках Декады спорта и здоровья в Черемхово пройдут рождественский турнир по мини-футболу на приз мэра города Вадима Семенова и открытое первенство города по хоккею с мячом среди дворовых команд.

В Жигаловском районе состоится открытый турнир по волейболу среди мужских команд, в Баяндаевском районе – межрайонный турнир по мини-футболу, в Эхирит-Булагатском районе – чемпионат района по волейболу среди мужских команд, в Зиме – турнир по лыжным гонкам «Рождественская гонка» и другие мероприятия.

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