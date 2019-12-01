В Приангарье по итогам 2019 года наградили лучших спортсменов и тренеров

Иркутск, 1.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В правительстве Иркутской области 29 ноября состоялась торжественная церемония награждения за лучшие достижения в сфере физической культуры и спорта в 2019 году. За работу всех присутствовавших на мероприятии поблагодарил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. - В этом году проведена серьезная работа по развитию детско-юношеского спорта, улучшению спортивной инфраструктуры в Приангарье, обеспечению условий для массового спорта и подготовки спортсменов Иркутской области к всероссийским и международным соревнованиям. В рамках Года самбо начала работу областная спортивная школа по самбо с отделениями в муниципальных образованиях области. Благодаря активной работе спортивных федераций в Иркутске на высоком организационном уровне прошли крупные всероссийские соревнования – чемпионат и первенство России по кикбоксингу, чемпионат России по стрельбе из лука, первенства страны по вольной и греко-римской борьбе, - приводит слова Сергея Левченко пресс-служба областного правительства. – В копилке Иркутской области сотни медалей. Только на чемпионатах и первенствах Европы и мира спортсмены Приангарья завоевали более 120 наград. Успешно выступили наши атлеты на международных соревнованиях по пулевой стрельбе, дзюдо, боксу, тяжелой атлетике, хоккею с мячом, пауэрлифтингу, кикбоксингу, танцевальному спорту и многим другим видам. Губернатор также отметил, что одной из важнейших задач является развитие спортивной инфраструктуры. В этом году велось строительство 15 спортивных объектов, из них 11 имеют финансирование из федерального бюджета в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», не считая Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом «Байкал». За большой личный вклад в развитие спортивной науки и образования медаль Петра Лесгафта вручена Александру Ширшикову. Почетную грамоту Министерства спорта Российской Федерации за заслуги в сфере физической культуры и спорта получил Игорь Собченко. Лучшим спортсменом Иркутской области 2019 года по олимпийским видам спорта признан бронзовый призер финала Кубка мира по пулевой стрельбе, обладатель серебряной и бронзовой медали чемпионата Европы Артем Черноусов. Лучшим тренером Иркутской области по олимпийским видам спорта стала Галина Корзун. Лучшим спортсменом Иркутской области 2019 года по неолимпийским видам спорта стал бронзовый призер чемпионата мира по пауэрлифтингу Сергей Гайшинец. Лучшим тренером Иркутской области по неолимпийским видам спорта признан Александр Деханов. В номинации «Открытие 2019 года» победу одержал бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо, двукратный победитель XXX Всемирной летней универсиады Евгений Прокопчук. Лучшей командой Иркутской области стала сборная области по кёрлингу, в состав которой входят Елизавета Трухина, Полина Буйнова, Валерия Денисенко и Алина Фахуртдинова. В номинации «Лучший спортсмен-ветеран» победу одержала чемпионка Европейских игр в Турине Вера Измоденова. Лучшими спортсменами Иркутской области 2019 года по адаптивным видам спорта в номинации «Сильные духом» стали абсолютная чемпионка финального этапа кубка Европы по горнолыжному спорту Варвара Ворончихина, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике Роман Тарасов, двукратный чемпион мира по легкой атлетике Максим Куликов, победитель Всемирных летних игр Специальной олимпиады по пауэрлифтингу Егор Митюков. Лучшими тренерами Иркутской области 2019 года по адаптивным видам спорта признаны Юрий Пешков, Александр Сапунов, Сергей Ананьев и Анна Юшина. В номинации «Открытие 2019 года «Сильные духом» победил двукратный победитель и бронзовый призер Всемирных летних игр Специальной олимпиады по конному спорту Дмитрий Глаголев. Победителями в номинации «Лучшее муниципальное образование Иркутской области по развитию массовой физической культуры» стали Ангарский городской округ, Черемхово, Заларинский и Нукутский районы. В номинации «Лучшая региональная спортивная федерация Иркутской области» победили Иркутская областная федерация дзюдо и Федерация кикбоксинга Иркутской области. В номинации «Лучшая спортивная организация Иркутской области» по развитию спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы победу одержало ИРО Общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России». За работу в сфере физической культуры и спорта в 2019 году были также отмечены Иркутский национальный исследовательский технический университет и Ангарский техникум строительных технологий. В номинации «Лучший спортивный судья» победили Игорь Собченко, Анатолий Цветков и Валерий Богатырев. Лучшим центром тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) стал Центр тестирования ГТО муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа Чунского района». Кроме того, первые золотые знаки отличия ГТО были вручены Светлане Мухтановой, Алексею Дудкову и Михаилу Жербакову, которые выполнили нормативы ГТО на Спартакиаде «И невозможное возможно…». Иркутская область одна из первых в России представила к награждению знаками ГТО людей с ограниченными возможностями. В номинации «Лучший спортивный журналист» победил Михаил Климов, в номинации «Лучший спортивный фотограф» - фотокорреспондент газеты «Наша Сибскана» Татьяна Глюк. В номинациях «За лучший материал о ВФСК ГТО» отмечен корреспондент ИГТРК «Иркутск» Глеб Нечаев, «За лучший материал о реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» - корреспондент телекомпании «АИСТ» Анастасия Байдракова, «За лучший материал об адаптивном физической культуре и спорте» - корреспондент газеты «Областная» Анна Виговская. В номинации «За пропаганду олимпийских видов спорта» приз получил корреспондент газеты «Наша Сибскана» Роман Фомин. В номинации «За пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании» победил создатель бегового клуба «Черемспорт» Сергей Тимофеев. За высокую активность, пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта и успешное выступление команды ветеранов на VI Спартакиаде пенсионеров России благодарственными письмами министерства спорта области награждены Юрий Литвинцев, Лидия Антипина, Нинель Титкова, Галина Кочукова, Алексей Зверев, Борис Толмачев, Георгий Марков, Лидия Капкова, Дмитрий Беликов. Благодарственными письмами министерства спорта области за значительный вклад в развитие физической культуры и массового спорта отмечены ИРО Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», РО ДОСААФ России Иркутской области, ООО «Спортивно-оздоровительный центр «Иркут-Зенит». Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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