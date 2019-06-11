В Приангарье распределили субсидии для муниципалитетов на приобретение спортоборудования

Иркутская область, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области определен объем субсидии для каждого муниципального образования на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных спортивных организаций.

Общий объем финансирования в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» составляет 25 млн рублей. Об этом сообщил заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев, пишет пресс-служба губернатора.

– Министерство спорта Иркутской области с учетом рейтинга муниципальных образований рассчитало объем финансирования для каждой территории по новой методике. Субсидии предоставляются городским округам и муниципальным районам на приобретение спортинвентаря по трем направлениям: «Физическая культура и массовый спорт», «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт», – рассказал Павел Богатырев.

Средства распределены между 42 муниципальными образованиями региона. Например, Заларинский район получит субсидию в размере около 1,1 млн рублей, Иркутский и Осинский районы – более 870 тысяч рублей каждый. Усольскому району предусмотрено около 850 тысяч рублей, Нукутскому – более 833 тысяч.

Напомним, субсидия предоставляется муниципальным образованиям на условиях софинансирования из местных бюджетов. При составлении рейтинга учитывались основные показатели развития физической культуры и спорта в каждой отдельной территории. В частности, доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом; результат, показанный сборными командами муниципального образования в физкультурных мероприятиях, проводимых в 2018 году, и другие.