В школьном «Сур-Харбане» участвуют 10 детских команд из Приангарья

Иркутская область, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Второй областной школьный спортивный праздник «Сур-Харбан» проходит в поселке Новонукутский Нукутского района. В этом году участие в нем принимают десять команд из шести районов УОБО, Усть-Удинского, Балаганского, Заларинского районов, а также из Свирска.

Как сообщает пресс-служба регправительства, первый региональный школьный «Сур-Харбан» также проходил на территории стадиона в поселке Новонукутский в сентябре 2017 года. Организаторы мероприятия – администрации УОБО и Нукутского района – решили первые три года не менять место проведения, так как спортивная инфраструктура здесь полностью подходит для проведения масштабного мероприятия для детей.

В июле прошлого года на территории стадиона был введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс «Унга-Арена». Площадь спортивного объекта превышает одну тысячу квадратных метров. В здании есть спортзал, предназначенный для общефизической и атлетической подготовки, художественной и ритмической гимнастики, а также для игр в волейбол, гандбол и мини-футбол. Стадион расположен на 11 гектарах земли, на нем компактно размещены три футбольных поля, четыре волейбольные площадки, современные тартановые беговые дорожки. В центре стадиона достаточно места для размещения временных площадок для соревнований по стрельбе из лука, прыжкам в длину и борьбы.

В этом году на проведение мероприятия из областного бюджета выделено 822 тысячи рублей. В спортивную программу школьного «Сур-Харбана-2018» включены наиболее динамичные и зрелищные виды спорта – бурятская национальная борьба, стрельба из бурятского лука, мини-футбол, волейбол и легкая атлетика. Для объективного судейства всех этих видов спорта приглашены опытные судьи из десяти территорий области, представивших свои команды.

В первый день праздника состоялось театрализованное представление с привлечением детских творческих коллективов УОБО. Подготовкой юных артистов занимались специалисты Усть-Ордынского национального центра народного творчества. С концертной программой выступил государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы».

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