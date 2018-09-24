В соревнованиях по велоспорту-шоссе в Усолье-Сибирском примут участие более 220 спортсменов

Усолье-Сибирское, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском с 27 по 30 сентября пройдут всероссийские соревнования по велосипедному спорту на шоссе «Седьмой Мемориал памяти мастера спорта СССР Киселева».

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, предварительно свое участие в соревнованиях подтвердили более 220 участников из 21 региона России. Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

– Мемориал памяти мастера спорта СССР Киселева – это традиционные соревнования, на которые приезжают лучшие велогонщики России. Соревнования проводятся в индивидуальной гонке на время, групповой гонке и гонке-критериум в четырех возрастных группах: 13-14, 15-16, 17-18 лет и 19-22 года. Приангарье на этих соревнованиях будут представлять победители и призеры межрегиональных и всероссийских турниров, воспитанники велошкол Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Усольского и Черемховского районов, – рассказал Илья Резник.

Как отметил вице-президент федерации велоспорта-шоссе, велоспорта-BMX, велоспорта-маунтинбайк, велоспорта-трек Иркутской области Юрий Киселев, почетным гостем соревнований станет президент Федерации велосипедного спорта России, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов.

– В настоящее время у нас действует Межрегиональный спортивно-велосипедный клуб «Байкал – Дальний Восток», в состав которого входят федерации велосипедного спорта Иркутской области, республики Бурятия, Забайкальского и Хабаровского краев. В рамках соревнований планируется подписать соглашение о сотрудничестве между клубами «Байкал – Дальний Восток» и «Marathon-Tula Cycling team». Для этого на соревнования приедут президент «Marathon-Tula Cycling Team» Александр Винокуров и президент федерации велосипедного спорта Тульской области Валерий Гриньковский. Кроме того, состоится презентация новой формы команды «Байкал – Дальний Восток», – рассказал Юрий Киселев.

Индивидуальная и групповая гонки будут проходить на трассе поселок Тельма – поселок Большая Елань. Гонка-критериум состоится на Комсомольской площади в Усолье-Сибирском. Одним из важных событий соревнований станет детский велозаезд, который пройдет для всех желающих 30 сентября на Комсомольской площади. Регистрация участников – детей в возрасте от 3 до 7 лет – будет проходить с 9.30 до 10.30. Старт первого детского заезда – в 10.30. Участники детского велозаезда получат памятные призы. Всех участников и гостей соревнований ожидает праздничная программа, специально для детей будут работать аниматоры.

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