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24.12.2018

В спартакиаде ИрГУПС участвуют более 160 человек

Иркутск, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет путей сообщения выступил организатором спартакиады среди студентов вузов, ссузов и школьников Иркутска. В ней участвуют 16 команд по 10 человек, в настоящее время проходит заключительный этап соревнований.

Как сообщает пресс-служба ИрГУПС, спортивное мероприятие проходит впервые, проводится на деньги гранта Росмолодежи. В 2018 году представители этого вуза получили по результатам конкурса федерального агентства 300 тысяч рублей.

Отмечается, что в спартакиаде участвуют только непрофессиональные спортсмены. Первые соревнования стартовали в октябре. Лучших выявляют в семи дисциплинах – футбол, плавание, гиревой спорт, стрельба и другие.

За ходом состязаний следит опытное жюри. В его составе – кандидаты в мастера спорта, представители тренерского штаба Иркутска.

– Многие ребята впервые принимают участие в тех или иных направлениях. Например, в стрельбах или в перетягивании канатов. Грантовая помощь – важная поддержка от государства, своеобразный рычаг для реализации проектов. Нам она дала возможность провести хорошее мероприятие, участники остались довольны, – отметил организатор мероприятия Дмитрий Уральский.

Победителей Спартакиады выявят в личном и общем зачете. Церемония награждения пройдет в стенах ИрГУПС. Планируется, что спортивное мероприятие для студентов станет ежегодным.

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