В спортшколе Зимы в 2021 году планируют провести капремонт

Зима, 1.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В помещениях МАУ «Спортивная школа» Зимы планируют провести капитальный ремонт в 2021 году. Сумма ремонта составит около 43,3 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

МАУ «Спортивная школа» Зиминского городского муниципального образования было открыто в мае 2019 года для подготовки спортивного резерва для сборных команд Иркутской области и России. В состав спортшколы на первом этапе вошли две секции, которые длительное время показывают стабильно высокие результаты подготовки спортсменов, – это бокс и тяжелая атлетика.

Сейчас в секции бокса тренируется 50 детей, тяжелой атлетики – 60 ребят. Спортсмены регулярно занимают призовые места на первенствах Иркутской области, Сибирского Федерального округа, международных соревнованиях.

Однако условия для тренировок оставляют желать лучшего – в помещениях спортшколы никогда не было капитального ремонта.

– Посмотрим проект, будем однозначно рекомендовать правительству Иркутской области его рассмотреть и произвести ремонтные работы в 2021 году, – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев накануне Нового года исполнил желание юной жительницы Зимы Елены Яныгиной. Девочка приняла участие в акции «Елка желаний» всероссийского проекта «Мечтай со мной». Её желание – получить специальную спортивную форму. Дед Мороз вручил юной атлетке подарок в родной спортивной школе.

Елена Яныгина поделилась ещё одной своей мечтой, которая пока еще не сбылась. Девочка хочет, чтобы зал, в котором она занимается, отремонтировали, а для тренировок был куплен новый спортивный инвентарь.

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области осмотрел зал тяжелой атлетики муниципальной спортивной школы в Зиме, пообщался с её воспитанниками, и подарил учреждению сертификат на 50 тысяч рублей на приобретение спортинвентаря.