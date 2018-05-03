В Усолье 5 мая после капремонта откроют спорткомплекс «Химик»

Усолье-Сибирское, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском 5 мая состоится торжественное открытие спортивного комплекса «Химик» после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на главу Минспорта Приангарья Илью Резника.

В этот день на стадионе пройдет товарищеский футбольный матч между командами «Химик» (Усолье-Сибирское) и «Шахтер» (Черемхово). Торжественная церемония намечена на 14:00.

Напомним, капитальный ремонт стадиона и спортивного зала проводился в рамках госпрограммы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы и продолжался два года. Кстати, первоначально планировалось, что ремонт продлится три года. Его общая стоимость составила 139,6 млн рублей, из них более 129 млн рублей выделено из областного бюджета, 10,5 млн – из местного.

На стадионе было уложено и сертифицировано искусственное покрытие футбольного поля, приобретенное на субсидию в размере 11,4 млн рублей из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы». Из областного бюджета на эти цели израсходовано 280 тыс. рублей.

В 2016 году на стадионе «Химик» была проведена глубокая разработка футбольного поля, обустроена система водоотвода, нанесена разметка, уложены легкоатлетические дорожки высокого класса, сделано внутреннее и наружное освещение по всему периметру объекта, отремонтировано асфальтовое покрытие вокруг поля. В 2017 году проведен ремонт трибун и подтрибунных помещений стадиона и капитальный ремонт спортивного зала комплекса.

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