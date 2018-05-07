В Усолье-Сибирском торжественно открыли спорткомплекс «Химик»

Усолье-Сибирское, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском 5 мая торжественно открыли после реконструкции спортивный комплекс «Химик».

Участие в мероприятии принял спикер областного парламента Сергей Брилка. Приветствуя жителей и гостей города, он подчеркнул, что это долгожданное и по-настоящему праздничное спортивное событие. По его словам, важно, что в результате конструктивного и слаженного взаимодействия депутатов ЗС, правительства региона, администрации и думы муниципального образования была проделана большая работа, и «Химик» получил не просто вторую, а новую яркую жизнь.

Напомним, реконструкция комплекса велась 3,5 года, на это из областного и федерального бюджетов было направлено всего около 140 млн рублей. Сегодня «Химик» – это современный спортивный комплекс, включающий не только стадион, но и легкоатлетические манежи, а кроме того, был отремонтирован закрытый многофункциональный спортивный зал, расположенный в местном Доме культуры.

Руководитель спортивного комплекса Игорь Логвиненко рассказал, что занятие для детей и взрослых проводятся с шести утра и до позднего вечера, причем бесплатно.

– Это действительно формат 21 века. Покрытие поля, трибуны, легкоатлетические помещения и оборудование - все сделано по высшему разряду. Например, кресла для болельщиков на трибунах делал тот же производитель, что и кресла для стадионов, где пройдут игры чемпионата мира по футболу в 2018 году, – поделился Игорь Логвиненко.

Как подчеркнул Сергей Брилка, Усолье-Сибирское всегда славилось своими сильными спортивными традициями, так, именно за этот город играла одна из самых титулованных футбольных команд Сибири и Дальнего Востока – «Химик».

– Открытие спорткомплекса станет мощным стимулом для многих молодых людей встать на путь спортивных достижений, а также значимой точкой роста для развития города в целом, – отметил спикер. – Уверен, что лучшие спортивные традиции возродятся, и достижения спортсменов будут приумножаться, прославляя родное Приангарье. Теперь для этого здесь есть все условия.

Как сообщает пресс-служба ЗС, Сергей Брилка вместе с Игорем Логвиненко и мэром города Максимом Торопкиным перерезали красную ленту, символизирующую открытие комплекса. От имени депутатов областного парламента спикер пожелал всему спортивному сообществу и всем жителям Усолья-Сибирского крепкого сибирского здоровья, реализации спортивных проектов и новых возможностей, неисчерпаемой энергии, благополучия и удачи. Затем на стадионе прошел товарищеский матч между футбольными командами «Химик» Усолья-Сибирского и «Шахтер» из Черемхово.

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