В Усть-Илимске в сентябре планируют открыть новый спорткомплекс

Усть-Илимск, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На завершающем этапе находится строительство и оснащение воздухоопорного сооружения – спортивного комплекса, расположенного в 11 микрорайоне Усть-Илимска. Открыть его планируется 16 сентября этого года – в День работников леса. Как сообщает пресс-служба администрации Усть-Илимска, новый объект уникален не только для города, но и для области. При его возведении использовались современные материалы и технологии, позволяющие расширить функциональные возможности спорткомплекса. Реализацию проекта осуществляет Группа «Илим». Сооружение выполнено из немецких полимерных материалов и состоит из трехслойной оболочки толщиной в 500 мм. Общая площадь комплекса составляет 2700 квадратных метров. Технические возможности позволяют поддерживать в помещении соответствующий для занятий спортом температурный режим и уровень влажности. Отмечается, что куполообразная конструкция пожаробезопасна и защищена антивандальной оградой, прилегающая территория обеспечена местами для стоянки автотранспорта. Комплекс вмещает в себя универсальные спортивные площадки для занятий теннисом, мини-футболом, волейболом, баскетболом, несколько площадок для занятий различными видами единоборств. Предусмотрены и мобильные трибуны, расположение которых можно изменить в зависимости от того, по какому виду спорта будет проводиться соревнование. Есть гардероб, раздевалки с душевыми, санузлы, тренерские. В целом спорткомплекс может принимать одновременно 500 человек. СПРАВКА: Объект возводится в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Усть-Илимска и Группой «Илим». Сейчас решаются организационные вопросы по его дальнейшей эксплуатации. До конца 2018 года за содержание комплекса будет отвечать Группа «Илим», с 1 января 2019 года он будет числиться уже в собственности муниципалитета. Использовать сооружение рассчитывается также совместно. ТЕПЕРЬ: новости транспорта в Иркутске и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... Аэропорт Иркутска • Вокзал Иркутска • Пробки в Иркутске группа илим

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