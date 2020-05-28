В Заксобрании Иркутской области обсудили вопросы развития адаптивного спорта

Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Заксобрание Иркутской области уделяет особое внимание вопросам развития адаптивного спорта. Принят ряд важных законопроектов, благодаря которым в регионе спорт для людей с ограниченными возможностями получил новое развитие. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников и председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова выступили модераторами семинара по развитию адаптивного спорта на 2019-2024 годы в режиме ВКС.

– Наряду с паралимпиадой и сурдлимпиадой хорошую динамику приобрели специальные олимпиады, которые сегодня объединяют более двух тысяч спортсменов, – подчеркнул спикер. – Как раз в законодательном плане Иркутская область является пионером многих новаций. Например, мы одними из первых приняли закон, благодаря которому поддерживаются спортсмены-инвалиды, которые стали победителями и призерами международных соревнований, а также их тренеры.

Александр Ведерников рассказал, что систематически проводятся различные соревнования, спартакиады, фестивали, в рамках которых инвалиды и люди с ограниченными возможностями успешно сдают нормативы ГТО. Он также заметил, что кадровое обеспечение и особенно нехватка опытных тренеров – одна из главных проблем адаптивного спорта. Вместе с тем, в области есть 40 специалистов – региональных представителей, которые занимаются развитием адаптивного спорта и физкультуры в наших муниципальных образованиях.

В рамках семинара в онлайн-формате участники обсудили отдельные вопросы международной программы Специальной олимпиады России в частности, как надо сдавать нормы ГТО людям с ограниченными возможностями.

Ирина Синцова рассказала, что Иркутская область является пилотным регионом по разработке методических рекомендаций по сдаче норм ГТО для инвалидов. В Приангарье более 12 тысяч людей этой категории регулярно занимаются физкультурой и спортом. Реализуется ведомственная целевая программа «Развитие адаптивного спорта» на 2019-2024 годы. На её реализацию в региональном бюджете предусмотрено более 117 миллионов рублей.