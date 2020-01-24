Байкальск, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Спортсменка из Байкальска Варвара Ворончихина завоевала пять медалей на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Этапы проходили в январе в Италии и Словении, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

На соревнованиях в Италии, которые проходили с 15 по 17 января, Варвара Ворончихина выиграла две бронзовые медали в дисциплине «слалом». Затем в Словении спортсменка завоевала две серебряные и одну бронзовую награду в дисциплине «слалом-гигант».

С 9 по 21 февраля Варвара Ворончихина примет участие в этапе Кубка мира по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который пройдет на трассах горнолыжного комплекса «Горный воздух» в Южно-Сахалинске.