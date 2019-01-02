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02.01.2019

Вратарь «Байкал-Энергии» вошёл в сборную России на чемпионат мира-2019

Иркутск, 2.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Вратарь «Байкал-Энергии» Григорий Лапин вошёл в сборную России для участия в чемпионате мира-2019. Об этом сообщает пресс-служба Федерации по хоккею с мячом РФ.

Всего в составе команды – 26 игроков. Из них 22 полевых хоккеистов и четыре вратаря.

Чемпионат мира по бенди проведут в 2019 году в Швеции. В 2020 году он запланирован в Иркутске, где специально для турнира строят новую ледовую арену рядом с существующим ледовым дворцом.

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