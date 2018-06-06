Все большую популярность набирают с каждым годом смешанные единоборства

Российская Федерация, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Стремительно развивающийся спорт ММА (смешанные единоборства) приобретает с каждым годом все больше и больше поклонников. В начале этого месяца в Черкесске прошел мастер-класс от спортсменов лиги АСВ. Профессиональные бойцы А. Туменов и А. Багов также дали в столице Карачаево-Черкессии пресс-конференцию. Как отметили на встрече представители властных структур КЧР, работа, которую ведут бойцы, очень много значит для тех, кто делает в смешанных единоборствах свои первые шаги.

К слову, тот, кто интересуется этим стремительно развивающимся спортом, может получить актуальную информацию про смешанные единоборства вот на этом сайте: acbmma.com. Здесь можно найти данные про турниры по ММА (дата, место проведения), бойцов, купить билеты, посмотреть фото- и видеоматериалы, познакомиться с новостями. Есть раздел, который будет интересен болельщикам. В частности, там размещен тотализатор, можно проголосовать за лучший бой смешанных единоборств, посмотреть рейтинг бойцов, прочитать ответы на часто задаваемые вопросы.

На встрече с А. Туменовым и А. Баговым отмечалось, что прославленные бойцы являются для молодого поколения ориентиром и примером для подражания. У них можно получить дельные советы, поднять себе мотивацию, перенять опыт и двигаться дальше уже к своим победам. Состоявшийся мастер-класс будет являться стартом для других последующих, которые планируется в дальнейшем провести в республике.

А. Туменов провел с ребятами разминку, попрактиковал базовые приемы бойцов в ММА, а А. Багов продемонстрировал личные тактики.

От молодого поколения прозвучало на пресс-конференции много вопросов, в ответ бойцы постарались дать собравшимся спортсменам емкие содержательные ответы.

Спорт ММА имеет расшифровку Mixed Martial Arts. В нем могут принимать участие представители любых школ и направлений боевых искусств. Одним из популярных боевых искусств здесь является джиу-джитсу.

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История создания лиги АСВ ведет отсчет с 2009 года, когда был основан бойцовский клуб «Беркут». Тренировались здесь вначале только 20 спортсменов.

Дочка известного американского кинорежиссера Д. Лукаса является чемпионкой ММА-организации DEEP. Отважную девушку зовут Аманда.

Порезы, синяки, переломы – все это, как пишут разные издания, сопровождает ММА. Но в то же время в ММА, если боец не сможет продолжать защищать себя, рефери сразу же остановит поединок.

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