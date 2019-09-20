Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию впервые проходят в Иркутске

Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийские соревнования по скалолазанию среди юношей и девушек стартовали 20 сентября в Иркутске. Спортивные мероприятия продлятся до 22 сентября на площадке скалодрома «Панорама». Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

Соревнования включают в себя состязания на скорость, лазание на трудность и боулдеринг. Участие в них принимают 148 юных спортсменов от 10 до 13 лет, представляющие все регионы России.

Организатором соревнований выступила Федерация скалолазания России совместно с Федерацией скалолазания Иркутской области при поддержке партийного проекта «Единой России» «Детский спорт», а также компании «Газпром» и ОАО «РЖД».

Председатель регионального общественного совета партийного проекта «Детский Спорт» рассказал, что соревнование по скалолазанию всероссийского уровня в Иркутске проходят впервые.

– Соревнования такого уровня в Иркутске проходят впервые. В наш регион приехали гости со всей страны. Все ребята готовы занять призовые места и быть лучшими Такие соревнования дают юным спортсменам опыт, который им пригодится для дальнейших достижений. Победа в соревнования – это еще один шаг к соревнованиям Олимпийского уровня. Думаю, что при поддержке проекта «Детский спорт» в нашем регионе из юных спортсменов вырастут прекрасные скалолазы, которые достигнут самых небывалых высот и покорят немалые горы. Многие могут стать альпинистами, о которых станут слагать легенды, – считает Яков Миндрулев.

Родители участников из Свердловской области отметили, что соревнования в Иркутске проходят на должном уровне. Дети всегда находятся в окружении участников, организаторов и судей.

– Мы все крайне переживаем, что могут наши дети себя чувствовать не уютно, что возникнут какие-либо трудности. Но могу отметить, что дети всегда при деле. Подготовка к соревнованиям, конечно, отнимает много сил, но интерес к городу и прекрасному озеру Байкал у них никуда не пропал. Сегодня планируем после окончания дня добраться до самого озера, чтобы набраться сил и полюбоваться на знаменитую байкальскую природу, – заметила мама одного из участников из Свердловской области.

Другая родительница сказала, что ее порадовало должное техническое обеспечение соревнований.

– Радует, что организаторы внимательно относятся к техническому обеспечению соревнований. Контроль присутствует во всем. Все грамотно организовано, а главное безопасно для наших детей, – сказали мать юного спортсмена из Республики Башкортостан.

В первый день, 20 сентября, участники соревнований разыграют первую и вторую квалификации лазания на трудность. В субботу, 21 сентября, девушки и юноши будут соревноваться в квалификации по боулдерингу. Это вид скалолазания, где участники должны пройти по предельно сложной трассе, которая стилизована под огромный валун. В третий день соревнований, 22 сентября, участникам предстоит преодолеть трассу на скорость.

Напомним, одним из приоритетных направлений деятельности партии «Единая Россия» является поддержка детского и юношеского спорта, содействие продвижению здорового образа жизни. Так, на территории Иркутской области реализуется федеральный партийный проект «Детский спорт».