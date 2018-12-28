Зал дзюдо открыли на базе школы Олимпийского резерва «Спартак» в Братске

Братск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Новый борцовский зал областной спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» открыли в жилом микрорайоне Северный Артек в Братске. Объект был построен благодаря инициативе руководства школы и депутата Государственной думы Андрея Чернышева.

Проект реализовали при содействии Законодательного собрания Иркутской области, министерства спорта и администрации Братска. На эти цели из областного бюджета направлено около 30 млн рублей, сообщает пресс-служба Андрея Чернышева.

– Это первое спортивное сооружение в Братске, построенное за счет бюджетных средств, в постперестроечное время, – сообщил Андрей Чернышев. – В ближайших планах спортшколы организовать здесь занятия двух детских групп – это порядка 50 юных спортсменов. Уверен, новый зал станет Центром подготовки спортсменов-дзюдоистов со всего Сибирского федерального округа.

В просторном помещении сделано все для комфортных тренировок. Здание было построено за рекордно короткие сроки – чуть более полугода. Чтобы продвинуть свою идею и построить новый зал для дзюдоистов, директору школы Николаю Егорову потребовалось больше времени, но в итоге нашлись единомышленники и средства для воплощения задуманного в жизнь.

Новый зал расположен рядом с учебно-тренировочной базой школы. Это, несомненно, упрощает процесс подготовки спортсменов. Появление этого спортивного объекта также означает, что дзюдо в Братске выходит на новый уровень.

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