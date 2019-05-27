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28.05.2019

«Зеленый Марафон» продлится 10 часов

Москва, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Традиционный забег «Зеленый Марафон», который пройдет 1 июня в 68 городах, продлится более 10 часов. Программа спортивных и праздничных мероприятий представлена на сайте.

География марафона простирается от Владивостока до Калининграда. Учитывая наличие 11 часовых зон в России, спортивные мероприятия марафона будут непрерывно длиться более 600 минут, сообщает пресс-служба Сбербанка. Самый первый забег начнется на Дальнем Востоке в 5:00 по московскому времени, а позже всего завершится классическая дистанция марафона 42 км 195 метров в Москве, окончание которой запланировано на 15:00. Таким образом «Зеленый Марафон» Сбербанка продлится дольше шести футбольных матчей, но на один час меньше легендарного теннисного матча Изнер – Маю, сыгранного на Уимблдоне в 2010 году.

На данный момент для участия в «Зеленом Марафоне» зарегистрировалось уже более 110 тысяч человек. Все они смогут выйти на старт разных дистанций. В российских регионах участникам «Зеленого Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены две дистанции – 4,2 и 10 км. В соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет. В Москве третий год подряд пройдет «Зеленый Марафон Бегущие Сердца», организованный совместно с Фондом помощи детям «Обнаженные сердца». В российской столице участникам впервые будет предложено преодолеть классическую дистанцию марафона – 42 км 195 метров.

В рамках марафона на площадке СберKids волонтеры Всероссийской ассоциации «Поиск пропавших детей» проведут интерактивные занятия по безопасности для детей. На них расскажут, что ребенку следует делать, если он потерялся, как вести себя с незнакомцами, к кому можно обращаться за помощью и о многом другом.

Традиционно в городах-участниках «Зеленого Марафона» в день проведения забега проходят различные праздничные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов, инклюзивные проекты и социальные акции. Впервые в марафоне примут участия сотрудники компаний экосистемы Сбербанка: Яндекс.Маркет, Яндекс.Деньги, Сетелем, «Эвотор», DocDoc и «Корус Консалтинг». Также в забеге примут участие студенты «Школы 21».

Первый «Зеленый Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

В 2019 году «Зеленый Марафон» Сбербанка пройдет в таких городах России, как: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль. В Казахстане забег пройдет в городах: Алматы, Нур-Султане, Кызылорде, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Актау и Талдыкоргане, а в Белоруссии – в Бресте.

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