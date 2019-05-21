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22.05.2019

«Зеленый Марафон» выходит за границы России

Москва, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Традиционный забег «Зеленый Марафон» пройдет 1 июня в 60 городах России и в двух зарубежных странах – Белоруссии и Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

В Белоруссии, которая проводит мероприятие в четвертый раз, забег на 4,2 км состоится в городе Бресте, а в Казахстане седьмой год подряд «Зеленый Марафон» примут сразу 7 городов: Алматы, Нур-Султан, Кызылорда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Актау и Талдыкорган, в которых также будут проложены маршруты протяженностью 4,2 км.

Стоит отметить, что в этом году «Зеленый Марафон» в Казахстане пройдет под эгидой «семейного забега» и особое внимание будет уделено многодетным семьям. В программу соревнований включены специальные детские старты и активности, которые приурочены к Международному дню защиты детей.

На данный момент для участия в «Зеленом Марафоне» зарегистрировалось уже более 50 тысяч человек. Все они смогут выйти на старт разных дистанций. В российских регионах участникам «Зеленого Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены две дистанции: 4,2 и 10 км. В соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на разные расстояния для юных спортсменов от 7 до 13 лет. В Москве третий год подряд пройдет «Зеленый Марафон Бегущие Сердца», организованный совместно с Фондом помощи детям «Обнаженные сердца». В российской столице участникам впервые будет предложено преодолеть классическую дистанцию марафона – 42 км 195 метров.

Традиционно в городах-участниках «Зеленого Марафона» в день проведения забега проходят различные праздничные мероприятия, конкурсы для участников всех возрастов, инклюзивные проекты и социальные акции.

Первый «Зеленый Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

В 2019 году «Зеленый Марафон» Сбербанка пройдет в таких городах России, как: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль.

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