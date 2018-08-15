ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Спорт
16.08.2018

ЗС Приангарья во втором созыве активно способствовало строительству бассейнов в регионе

Иркутская область, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Развитие массового спорта в Приангарье в целом и строительство бассейнов в частности стало одной из точек приложения усилий депутатов Законодательного собрания Иркутской области второго созыва.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, после открытия трех новых бассейнов – в Черемхово, Шелехове и Тулуне – юные жители этих территорий получили возможность заниматься плаваньем в спортивных секциях. Об этом рассказал председатель регионального парламента Сергей Брилка, который также отметил, что Законодательным собранием, наряду с контролем строительства и ремонта объектов, проводился и мониторинг востребованности спортивных сооружений в территориях региона.

Так, плавательный бассейн «70 лет Великой Победы» в Черемхово работает с 2015 года.

–Сегодня секции плавания посещают 482 человека, – рассказала заместитель мэра города по социально-культурным вопросам Елена Бокаева, – работают четыре тренера, есть оздоровительные группы, группы спортивной подготовки и группы для инвалидов.

Бассейн регулярно становится площадкой для проведения соревнований по плаванию. Напомним, строительство бассейна в центре Черемхово началось в феврале 2013 года по программе «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области». Общая стоимость объекта составила 92,7 млн рублей, из них 77,1 млн – средства регионального бюджета.

В Шелехове и Тулуне бассейны, открытые в том же 2015 году, также стали центрами подготовки юных спортсменов, причем круглогодично. В частности, в Тулуне бассейн «Дельфин» в этом году работал практически все лето с небольшим перерывом на техническую профилактику, проводились различные соревнования, например, среди отдыхающих в летних оздоровительных лагерях, впервые в Тулуне состоялись и соревнования новичков «Я умею плавать», самым юным участникам которых было пять лет. По словам директора «Дельфина» Марины Киреевой, в бассейне в секции плавания занимается около ста юных спортсменов.

– Плавание – один из лучших видов спорта именно для укрепления здоровья детей, – отметил Сергей Брилка. – Таких сооружений в регионе должно становится больше. Отдельное внимание необходимо уделить строительству бассейнов при школах. В связи с этим, сегодня стоит обратить внимание и на подготовку тренерских кадров по плаванию, в том числе, для адаптивного спорта, которые будут готовы работать в территориях области.

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram

История великой гимнастки Оксаны Костиной

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске