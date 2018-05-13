Акробаты Приангарья завоевали 12 медалей на всероссийских соревнованиях «Кубок Сибири»

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Акробаты Иркутской области завоевали 12 медалей на всероссийских соревнованиях «Кубок Сибири» по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, турнир прошел с 4 по 9 мая в Новосибирске, где собралось более 300 участников из 22 городов страны.

Иркутскую область представляли воспитанники Дворца спорта «Юность». В их активе – четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

На высшую ступень пьедестала поднялись Полина Шишкина (акробатическая дорожка), Андрей Ануфриев (двойной минитрамп), Раиса Будунова (двойной минитрамп) и Алексей Лавринович (двойной минитрамп). Серебряные медали в прыжках на двойном минитрампе завоевали Иван Корняков, Мария Корнякова, Максим Захаренко и Диана Субботина. Дмитрий Новак и Валерия Шубина стали бронзовыми призерами в прыжках на акробатической дорожке, Диана Павлова и Влад Шадрин – в прыжках на двойном минитрампе.

ТЕПЕРЬ: новости спорта в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: