Александр Клевакин из Ангарска выиграл серебро на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди ветеранов

Иркутская область, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Спортсмен из Ангарска Александр Клевакин завоевал серебряную медаль на юбилейном ХХ чемпионате мира по греко-римской борьбе среди ветеранов.

Как сообщает Минспорта Приангарья, соревнования проходили с 5 по 7 октября в Перми.

Александр Клевакин выступал в весовой категории 78 кг в дивизионе «А» – 35-40 лет. В схватке за выход в финал он одержал победу над соперником из Финляндии. В финале спортсмен уступил борцу из Молдовы.

Александр Клевакин является мастером спорта России. Сейчас работает тренером-преподавателем по греко-римской борьбе в детско-юношеской спортивной школе «Сибирь» в Ангарске.

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