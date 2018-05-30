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31.05.2018

Алена Тремасова из Приангарья победила на первенстве Европы по боксу

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Уроженка поселка Невон Усть-Илимского района Алена Тремасова заняла первое место на первенстве Европы по боксу среди спортсменов 13-14 лет.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области, соревнования проходили с 22 по 29 мая проходило в Албене в Болгарии.

Алена Тремасова выступала в весовой категории 45 кг. Она провела три боя, которые выиграла. Первый бой был с румынкой, затем спортсменка из Приангарья одержала победу над противницей из Ирландии. В финале она выиграла у представительницы Венгрии.

«Алена мне говорит, что сложных боев не было. Но я знаю, что второй бой со спортсменкой из Ирландии был непростым, девчонка высокая и с четкой техникой. Я, конечно, подсказал, что надо делать, и Алена выиграла у нее», – сказал тренер Василий Ейников.

Алена Тремасова является воспитанницей детско-юношеской спортивной школы Усть-Илимского района. Как отметил тренер спортсменки, она занимается боксом уже пять лет. В состав сборной России для участия в первенстве Европы она вошла, завоевав золотую медаль на первенстве России в марте в Анапе.

В целом в состав сборной страны входило 32 спортсмена, из них 12 девочек и 20 мальчиков. Команда России на первенстве Европы в Болгарии показала отличный результат, завоевав 20 золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды. Всего в турнире приняли участие 27 стран.

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