Ангарчанки Дарья и Валерия Веретенины участвуют в первенстве Европы по скалолазанию

Ангарск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарские спортсменки Дарья и Валерия Веретенины вошли в состав сборной России для участия в первенстве Европы по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг», которое с 20 по 22 сентября проходит в Бриксене в Италии, сообщает пресс-служба Минспорта Иркутской области.

Этот турнир станет первой частью главных молодежных континентальных соревнований 2019 года, а через месяц в Воронеже будет проходить первенство Европы в дисциплинах «трудность» и «скорость».

В соревнованиях в Италии участвуют 295 спортсменов из 30 стран. От России за медали будет бороться 21 скалолаз. Дарья Веретенина будет выступать среди юниорок 18-19 лет, Валерия Веретенина – среди младших девушек 14-15 лет. 20 сентября пройдут квалификации в этих возрастных категориях, 21 сентября – полуфиналы, 22 сентября – финалы.

Кроме того, Дарья Веретенина включена в состав команды России для участия в чемпионате Европы по скалолазанию в дисциплинах «трудность» и «скорость». Турнир состоится 4-6 октября в Эдинбурге в Шотландии. Ангарской спортсменке предстоит выступать в дисциплине «трудность».