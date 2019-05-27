Ангарск примет сотню спортсменов из Сибири на соревнованиях по мотокроссу

Ангарск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Покорять ангарскую трассу в рамках традиционного первенства и чемпионата СФО по мотокроссу будут более 100 спортсменов. Соревнования пройдёт 8-9 июня 2019 года в пойме реки Китой в восьмой раз, сообщает пресс-служба местной администрации.

В Ангарский городской округ приедут команды из Омской, Кемеровской, Читинской областей, Красноярского края и других регионов СФО. Состязания будут проходить в восьми классах и двух командных зачётах.

Открытие соревнований состоится в пойме реки Китой 8 июня в 12.00, далее в 12.20 начнётся первенство среди юных спортсменов от 8 до 15 лет. На следующий день с 12.00 специальную трассу в рамках чемпионата будут покорять взрослые спортсмены и ветераны в классе мотоциклов 185 кубических см и 250 кубических см.

Отметим, что кроме Ангарска, в Иркутской области нет лицензированных и аккредитованных трасс для проведения подобных соревнований.