Ангарский ХК «Ермак» остался без главного тренера

Ангарск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - ХК «Ермак» по согласию сторон расторг контракт с главным тренером команды Олегом Болякиным. О причинах решения не сообщается. По информации пресс-службы клуба, исполнять обязанности главного тренера будет Дмитрий Крамаренко. Также команду «Ермак» покинул защитник Евгений Болякин, который приходится сыном экс-главному тренеру команды. Евгений Болякин возглавил клуб в декабре 2018 года. Он сменил Марата Аскарова. Отметим, «Ермак» в начале июля 2019 года приступил к тренировкам. При подготовке к сезону 2019-2020 Евгений Болякин собирал фактически новую команду, некоторых игроков специально брали для усиления тех или иных позиций. Основной целью подготовки Евгений Болякин поставил попадание в плей-офф. Ещё одна цель – вернуть болельщиков на трибуны. Стоит отметить, что предыдущий сезон «Ермак» закончил на предпоследней позиции турнирной таблицы, заняв 28 место. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: ангарск

хк ермак Тэги: View the discussion thread.