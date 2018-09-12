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13.09.2018

Ангарский «Ермак» уступил в четвёртом подряд домашнем матче

Ангарск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), -  В Ангарске хоккеисты местного «Ермака» уступили «Бурану» из Воронежа со счётом 1:2. Это четвёртый подряд проигрыш, сообщает пресс-служба ангарского клуба.

На 10-й минуте нападающий «Ермака» Марат Зарипов реализовал большинство, после того, как молодой игрок «Бурана» Илья Круглов получил штрафной.

За 1.22 до сирены в третьем периоде гости ответили своей шайбой. Второе очко «Буран» заработал, обыграв хозяев в серии буллитов, забив их три против одного у ангарчан.

«Ермак» продолжает находиться в зоне отчуждения в самом подвале турнирной таблицы. Теперь ангарчанам предстоит выезд в Орск, где они встретятся с «Южным Уралом» 17 сентября.

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