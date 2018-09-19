Автограф-сессия и «разминка от Зубкова» ждут иркутян на благотворительном матче «Шаг вместе»

Иркутск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Два мастер-класса в дополнение к благотворительному баскетбольному матчу «Шаг вместе» проведут в Приангарье в рамках второго Байкальского водного форума – по баскетболу и пляжному футболу. Сам матч будут предварять автограф-сессия для зрителей и разминка для команды от олимпийца-бобслеиста Александра Зубкова.

Об этом стало известно 20 сентября на пресс-конференции в Иркутске. Спортсмены рассказали, что на этот раз в благотворительном матче не примет участие основатель Фонда помощи детям, больным детским церебральным параличом (ДЦП) «Шаг вместе», известный актер Гоша Куценко, который сейчас находится на гастролях. Напомним, в прошлом году он побывал в столице Приангарья, когда проводился первый матч.

– Но он пообещал, что в следующий раз приложит все усилия, чтобы приехать в Иркутск, – сообщила первый заместитель председателя Российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив» Ольга Алимирзоева-Панкова.

В этот раз, напомним, благотворительный матч проведут в иркутском ДС «Труд» 20 сентября в 19:00. Перед этим, в 18:00, всех посетителей ждет автограф-сессия с именитыми спортсменами, участвующими в матче. Мячи с их подписями будут разыгрывать и в интерактивах во время перерывов. Начать же соревнование спортсмены договорились с разминки, которую проведет Александр Зубков. Прямая трансляция матча будет вестись в эфире телеканала «Аист», а также в интернете. Посетить матч «Шаг вместе» может любой желающий, вход свободный.

Для зрителей споет российская певица Букатара (Мария Букатарь). С приветственным словом к участникам и болельщикам матча обратится общественно-политический деятель, обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, член комиссии по делам инвалидов при президенте РФ, мотивационный спикер Ксения Безуглова.

Напомним также, что на днях сформировали две команды участников матча – «Иркутская область» и «Звезды форума».

Участники пресс-конференции поблагодарили власти Приангарья за приглашение и поддержку и со своей стороны пообещали всевозможное участие в аналогичных спортивных проектах региона.

– Осталось теперь, в соответствии с нашей баскетбольной терминологией, переименовать матч из «Шага вместе» в «Два шага вместе», и вообще отлично будет, – отметил министр спорта Нижегородской области, 12-кратный чемпион России по баскетболу Сергей Панов.

Что касается мастер-классов, то оба организуют для детей железнодорожников и учащихся спортивных школ. Баскетболу подростков обучит президент Российской федерации баскетбола (РФБ), заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко, футболу одни из лучших вратарей в пляжном футболе – двукратный чемпион мира Андрей Бухлицкий и Андрей Мельников.

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