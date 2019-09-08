Баскетбольный клуб «Иркут» возвращается в строй

Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Баскетбольный клуб «Иркут», который распустили в декабре 2018 года из-за отсутствия генерального спонсора, будет выступать во втором дивизионе Российской Суперлиги. В официальных матчах команды стартует 24 сентября в квалификационном раунде Кубка России, сообщает пресс-служба клуба.

БК «Иркут» будет играть в группе А. Комплектование баскетбольной команды «Иркут» практически завершено. Уже в субботу, 14 сентября, баскетболисты отправятся в Барнаул, где проведут серию товарищеских матчей с баскетбольными клубами»АлтайБаскет» и «Енисей-2».

Главным тренером команды стал Евгений Горев, ранее он тренировал БК «АлтайБаскет».

Напомним, о роспуске «Иркута» стало известно перед Новым годом. Позже в Минспорта Иркутской области объяснили причины роспуска БК «Иркут». Это пришлось сделать из-за того, что для клуба не нашли титульного спонсора. Стоит отметить, что до роспуска команды клуб выступал в Суперлиге-1.