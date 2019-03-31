«Байкал-Энергию» покинули четыре игрока

Иркутск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» расстался с несколькими игроками, у которых 31 марта истёк срок действия контрактов. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В следующем сезоне цвета других команд будут защищать полузащитники Евгений Шадрин и Антон Филимонов, а также нападающий Артём Фероян. Все они не получили предложения от клуба. Покидает «Байкал-Энергию» и защитник Виталий Денисов, который предложением клуба не воспользовался.

В пресс-службе клуба отмечают, что с именем Евгения Шадрина связаны все значимые успехи «Байкал-Энергии». В чемпионатах страны полузащитник провёл в рядах бело-синих 291 матч в течение 10 сезонов, забил 30 мячей. По два сезона отыграли в составе команды Виталий Денисов (66 матчей, 19 мячей) и Артём Фероян (43 матча, шесть мячей). В немалой степени помешала раскрыть свой потенциал Антону Филимонову (23 матча) травма.

Трансферная кампания в клубе продолжается. Остальным хоккеистам, у которых сроки действия контрактов истекли, клубом сделаны предложения на новый срок. Ряд из них уже ответил согласием, некоторые взяли время на размышления. Ведётся также работа по привлечению в клуб опытных хоккеистов, оказавшихся в статусе свободных агентов.

Напомним, в минувшем сезоне «Байкал-Энергия» осталась без медалей чемпионата России по хоккею с мячом. Сначала иркутяне выбыли из борьбы за «золото», проиграв серию плей-офф «СКА-Нефтянику», в одном из матчей с которым команда потерпела крупнейшее поражение в своей истории. В серии игр за третье место сильнее оказался «Уральский трубник».

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