«Байкал-Энергию» покинули ещё три игрока

Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» в рамках трансфертной кампании покинули три игрока. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Состав команды Суперлиги покидают Никита Юрлов, Сергей Ган и Антон Шевцов. Никита Юрлов выступал за «Байкал-Энергию» с декабря 2016 года, Антон Шевцов провел в составе команды три предыдущих сезона, Сергей Ган – один сезон.

Ранее состав команды мастеров суперлиги покинули пять игроков. У Евгения Волгужева и Дениса Цыцарова закончились контракты, Никита Белошицкий и Александр Баздырев приняли решение продолжить карьеру в других командах, а у Александра Егорычева подходит срок окончания контракта.

Вместе с тем, напомним, ранее «Байкал-Энергия» подписала контракт с двукратным чемпионом мира Вадимом Черновым. Он усилит линию полузащиты команды в предстоящем игровом сезоне.

Кроме того, в новом сезоне цвета ХК «Байкал-Энергия» продолжат защищать игроки, которые показали высокий уровень профессионализма и самоотдачи. Одиннадцать действующих игроков подтвердили стремление максимально качественно подготовиться к новому сезону и развиваться вместе с «Байкал-Энергией». К полноценным тренировкам и подготовке приступили вратарь Григорий Лапин; защитники Михаил Прокопьев и Игорь Вассерман; полузащитники Руслан Тремаскин, Павел Дубовик, Иван Нечаев, Николай Иващенко, Иван Соловьёв, Вячеслав Вдовенко, Андрей Прокопьев и нападающий Владислав Кузнецов. За «Байкал-Энергию» продолжит выступать голкипер Максим Негрун. Ещё один воспитанник школы «Байкал-Энергия» защитник Денис Соловьев решением тренерского штаба команды Суперлиги переведен в основной состав из молодежной команды.

Напомним, кстати, что команду возглавил новый тренер. Им стал Евгений Хвалько, который ранее работал в красноярском клубе «Енисей» в качестве главного тренера молодежной команды и старшего тренера команды Суперлиги.