«Байкал-Энергия» обыграла дома «Волгу»

Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - «Байкал-Энергия» 18 декабря со счётом 6:2 обыграла ульяновскую «Волгу». Об этом сообщает пресс-служба иркутского клуба.

Счёт в игре открыли иркутяне на 10 минуте, гол забил Евгений Волгужев, затем через восемь минут преимущество «бело-синих» удвоил Антон Шевцов. Пропустив один мяч, иркутяне к перерыву удержали фору в два очка – на 35 минуте отличился Павел Дубовик.

Во втором тайме гости сократили отрыв, но после этого уже ничего предпринять не смогли. Сначала Павел Дубовик реализовал 12-метровый, затем ещё два победных мяча забили Владислав Кузнецов и Руслан Тремаскин.

«Байкал-Энергия» поднялась на одну ступеньку вверх в турнирной таблице, догнав по очкам кемеровский «Кузбасс» и обойдя «Уральский трубник». Сейчас иркутяне занимают седьмую позицию. Теперь «бело-синим» предстоит серия выездных встреч.

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