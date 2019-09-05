«Байкал-Энергия» обыграла шведов в Хабаровске

Хабаровск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), – В Хабаровске 5 сентября прошел хоккейный матч между иркутской «Байкал-Энергией» и командой «Эдсбюн» из Швеции. Игра закончилась со счетом 7:3 в пользу спортсменов из Приангарья.

Как сообщает пресс-служба иркутского хоккейного клуба, за матчем на арене «Ерофей» наблюдали 1425 зрителей. В первом тайме «Байкал-Энергия» уступила шведам три гола. Зато ко второму иркутяне воспряли и начали отыгрывать мяч за мячом.

Первый гол во втором тайме забил Евгений Волгужев, нанеся удар по воротам с довольно острого угла, от пятиметровой пунктирной линии. Буквально следом скоростную атаку иркутян завершил Денис Цыцаров, а еще через пять минут счет сравнялся – это Евгений Волгужев, оказавшись с глазу на глаз с голкипером шведов, не оставил тому шансов кистевым броском под перекладину.

Следующие два забитых мяча – на счету Вячеслава Вдовенко и Андрея Прокопьева, в свое время выступавших в составе «СКА-Нефтяника». Завершили игру гол Игоря Вассермана с 12-метровой отметки и сольный проход Егора Егорычева.