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27.09.2018

«Байкал-Энергия» одержала первую победу на Кубке России-2018

Кемерово, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - «Байкал-Энергия» 27 сентября в Кемерово со счётом 7:1 победила в игре со Студенческой сборной России. Это первая победа иркутского клуба на Кубке России-2018.

В первом тайме хоккеисты забили только два мяча, авторами обоих были иркутяне – Артём Фероян и Антон Филимонов. После перерыва отличились Максим Шевцов, Павел Дубовик, дважды Эмиль Бихузин и Иван Нечаев, сообщает пресс-служба иркутского клуба.

В пяти матчах турнира иркутский клуб допустил три поражения, одну ничью. С учётом одной победы «Байкал-Энергия» находится на шестой строчке турнирной таблицы. Заключительную игру Кубка России иркутяне проводят 27 сентября с «Сибсельмашем».

Между тем, по итогам первого этапа турнира полуфиналистами стали «СКА-Нефтяник», «Енисей», «Водник» и «Динамо».

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